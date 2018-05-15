Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Eskişehir, Gaziantep, Giresun’da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Eskişehir, Gaziantep, Giresun sahur vakitleri...

ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, GİRESUN SAHUR VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Eskişehir'de sahur vakti (imsak) 03:53, Gaziantep'de 03:39, Giresun'da 03:15 olarak görülüyor. İmsak vaktinde okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

ODUNPAZARI'NDA RAMAZAN COŞKUSU

Odunpazarı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 46 mahallede vereceği iftar yemeklerinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Odunpazarı Belediyesi Aşevi, Ramazan boyunca her gün 148 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak. Ramazanı coşku ile kutlamaya hazırlanan Odunpazarı Belediyesi’nin Ramazan programı ise 16 Mayıs Çarşamba Günü 75. Yıl Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde verilecek iftar yemeği ile başlayacak. Odunpazarı Belediyesi, mahallelerde ve kırsal mahallelerde düzenleyeceği iftar yemeklerinde on binlerce kişiye yemek verecek.

KÜMBET MAHALLESİNDE RAMAZAN BOYUNCA İFTARA DAVET VAR

Eskişehir Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi’nde vatandaşlar, eski geleneklerine sahip çıkarak her gün bir aile tarafından verilen iftarlarda bir arada olmaya hazırlanırken, bununla da yetinmeyip yoldan gelip geçen herkesi iftarlarına davet ediyorlar.

Kümbet Mahalle Muhtarı Hasan Yanık; ''Adetlerimize gelenek ve göreneklerine bağlı bir köyüz. Belirli bir süre ara verdiğimiz geçen sene tekrardan başlattığımız iftar programlarına bu sene daha iyi hazırlandık. Otuz gün boyunca ifar yemeğimizi köy meydanında hazırlayarak vatandaşlarımıza ikram edeceğiz. Eskişehir Afyonkarahisar yolunun yakınında olan köyümüzün girişine astığımız pankartlarımızla yolumuzdan geçen vatandaşlarımızıda davet ediyoruz. Buyurun gelin bereketimize ortak olun'' diye belirtti.

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