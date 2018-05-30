Her yıl biraz daha erken bir tarihe denk gelen Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs'ta idrak edilmeye başladı. Eskişehirliler 15. gün orucu bugün tutuyor. Akşam saatlerine yaklaşırken iftarın saat kaçta olacağı merak konusu haline geldi. Peki Eskişehir'de iftar saat kaçta? Eskişehir'de sahur vakti? İşte Eskişehir iftar ve sahur vakti...

ESKİŞEHİR'DE İFTARA NE KADAR, KAÇ SAAT KALDI? (İFTAR VAKTİ 30 MAYIS)



Ramazan ayı, İslam alemi tarafından oruç tutularak idrak ediliyor. Ramazan ayının 15. gün orucunu tutan Eskişehirliler iftar vaktini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 30 Mayıs Eskişehir'de iftar vakti 20:25 olarak görülüyor.

ESKİŞEHİR SAHUR VAKTİ (31 MAYIS)



Ramazan ayının 15. gün orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 31 Mayıs Perşembe günü Eskişehir'de sahur vakti (imsak) 03:35 olarak görülüyor. İzmir'de saat 03:35’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 16. gün orucuna niyet edilecek.

ESKİŞEHİR İMSAKİYESİ

TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 15.05.2018 03:54 05:37 13:00 16:53 20:12 21:47 16.05.2018 03:53 05:36 13:00 16:53 20:13 21:49 17.05.2018 03:51 05:35 13:00 16:53 20:14 21:50 18.05.2018 03:50 05:34 13:00 16:53 20:15 21:51 19.05.2018 03:48 05:33 13:00 16:54 20:16 21:53 20.05.2018 03:47 05:32 13:00 16:54 20:17 21:54 21.05.2018 03:46 05:32 13:01 16:54 20:17 21:56 22.05.2018 03:45 05:31 13:01 16:54 20:18 21:57 23.05.2018 03:43 05:30 13:01 16:55 20:19 21:58 24.05.2018 03:42 05:29 13:01 16:55 20:20 21:59 25.05.2018 03:41 05:29 13:01 16:55 20:21 22:01 26.05.2018 03:40 05:28 13:01 16:55 20:22 22:02 27.05.2018 03:39 05:28 13:01 16:56 20:23 22:03 28.05.2018 03:38 05:27 13:01 16:56 20:23 22:04 29.05.2018 03:37 05:26 13:01 16:56 20:24 22:06 30.05.2018 03:36 05:26 13:01 16:56 20:25 22:07 31.05.2018 03:35 05:26 13:02 16:57 20:26 22:08 01.06.2018 03:34 05:25 13:02 16:57 20:26 22:09 02.06.2018 03:33 05:25 13:02 16:57 20:27 22:10 03.06.2018 03:33 05:24 13:02 16:57 20:28 22:11 04.06.2018 03:32 05:24 13:02 16:58 20:28 22:12 05.06.2018 03:31 05:24 13:02 16:58 20:29 22:13 06.06.2018 03:31 05:23 13:03 16:58 20:30 22:14 07.06.2018 03:30 05:23 13:03 16:58 20:30 22:15

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