Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar, şehirlerinde ilk iftarın ve ilk sahurun saat kaçta yapılacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki Eskişehir'de ilk iftar saat kaçta? Eskişehir'de ilk sahur saat kaçta? İşte detaylar...

ESKİŞEHİR'DE İLK İFTAR VE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre Eskişehir'de bu yıl ilk sahur 15 Mayıs 2018 Salı gününü 16 Mayıs 2018 Çarşamba gününe bağlayan gece saat 03:53'te okunacak olan imsak ezanı ile birlikte yapılmış olunacak. Böylece ezanın 03:53'te okunmasıyla birlikte yeme-içme kesilecek ve oruç başlayacak. 16 Mayıs Çarşamba günü saat 20:13'te okunacak olan akşam ezanı ile birlikte de ilk oruçlar açılacak.

TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 15.05.2018 03:54 05:37 13:00 16:53 20:12 21:47 16.05.2018 03:53 05:36 13:00 16:53 20:13 21:49 17.05.2018 03:51 05:35 13:00 16:53 20:14 21:50 18.05.2018 03:50 05:34 13:00 16:53 20:15 21:51 19.05.2018 03:48 05:33 13:00 16:54 20:16 21:53 20.05.2018 03:47 05:32 13:00 16:54 20:17 21:54 21.05.2018 03:46 05:32 13:01 16:54 20:17 21:56 22.05.2018 03:45 05:31 13:01 16:54 20:18 21:57 23.05.2018 03:43 05:30 13:01 16:55 20:19 21:58 24.05.2018 03:42 05:29 13:01 16:55 20:20 21:59 25.05.2018 03:41 05:29 13:01 16:55 20:21 22:01 26.05.2018 03:40 05:28 13:01 16:55 20:22 22:02 27.05.2018 03:39 05:28 13:01 16:56 20:23 22:03 28.05.2018 03:38 05:27 13:01 16:56 20:23 22:04 29.05.2018 03:37 05:26 13:01 16:56 20:24 22:06 30.05.2018 03:36 05:26 13:01 16:56 20:25 22:07 31.05.2018 03:35 05:26 13:02 16:57 20:26 22:08 01.06.2018 03:34 05:25 13:02 16:57 20:26 22:09 02.06.2018 03:33 05:25 13:02 16:57 20:27 22:10 03.06.2018 03:33 05:24 13:02 16:57 20:28 22:11 04.06.2018 03:32 05:24 13:02 16:58 20:28 22:12 05.06.2018 03:31 05:24 13:02 16:58 20:29 22:13 06.06.2018 03:31 05:23 13:03 16:58 20:30 22:14 07.06.2018 03:30 05:23 13:03 16:58 20:30 22:15

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