Eskişehir'de yaşayanlar tarafından Eskişehir İYİ Parti milletvekili aday listesi merak ediliyor. İYİ Parti'nin Eskişehir'den 7 milletvekili adayı gösterdi. İşte 2018 İYİ Parti Eskişehir için milletvekili adayları...

2018 ESKİŞEHİR İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 ARSLAN KABUKCUOĞLU YÜKSEK DOKTOR 2 ÖMER İBRAHİM SAYIN YÜKSEK İŞ ADAMI 3 EREN EKMEN YÜKSEK MÜHENDİS 4 EBRU SERVİ YÜKSEK İŞ KADINI 5 ERKAN BURSALI YÜKSEK MÜHENDİS 6 ARİF GEÇKALAN YÜKSEK AVUKAT 7 GÖKÇE YATMAZ YÜKSEK DEKORASYON

Kimler seçmen olamaz?

a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu (Form A) doldurmadıkları sürece,

c) İzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler,

listelere yazılamazlar.