Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenenlere yönelik Eskişehir, İstanbul, Mersin, İzmir, Ankara, Kastamonu, Elazığ ve Aydın'da önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 40 zanlı gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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