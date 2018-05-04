Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Alp Havacılık Fabrikası'na ait olduğu belirtilen fabrikada yangın çıktı. Sanayi 8. caddeki fabrikadan siyah dumanların yükselirken, binadaki yangını sördürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Binada dumandan etkilenler olduğu, bölgeye çok sayıda sağlık, arama ve kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı "Bugün Alp Havacılıkta oksijen tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın EOSB İtfaiye biriminin tüm ekipleri ile anında müdahalesi yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. Yangında ölü ve yaralı olmaması sevindiricidir" açıklamasında bulundu.

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