Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişinin öldürüldüğü saldırı hakkında neler biliniyor?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Saldırıyı aynı üniversitede çalışan araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın düzenlediği açıklandı.
Bayar gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Şu ana kadar haber ajanslarının bildirdikleri, resmi açıklamalar ve görgü tanıklarının aktarımlarına göre bilinenleri 4 soruda derledik:
Görgü tanıklarının ifadesine göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Volkan Bayar, TSİ 15:00 sularında Meşelik Kampusu'na geldi ve 3. kata çıktı.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Bayar'ın ilk etapta Eğitim Fakültesi dekanının odasına gittiğini ancak dekanın odada olmadığını söyledi.
Dekanın odasında olmadığını gören Bayar, ilk olarak burada bulunan Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'yu vurarak öldürdü.
Gönen, Bayar'ın daha sonra Fakülte Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak'ı öldürdüğünü, tabancasını beşinci bir kişiye daha doğrulttuğunu ancak silahın tutukluk yaptığını söyledi.
Bayar, elinde tabancayla binayı terk ettikten sonra güvenlikçiler tarafından takip edildi ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Daha sonra da sorgusu için emniyete götürüldü.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, olayla ilgili olarak 3 savcının görevlendirildiğini söyledi. Çakacak, "Olayın araştırması yapılıyor. Çok yönlü araştırma yapıldıktan sonra sebepleriyle ilgili geniş bilgi verilecek. Görevde olan bir kişiydi. Son derece üzüntülüyüz" dedi.
Çakacak, saldırıyla ilgili ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağını vurguladı.
Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel de Periscope üzerinden saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Yücel, "Arkadaşlar ben iyiyim. Saldırgan Volkan Bayar isimli araştırma görevlisi. Akli dengesi yerinde değil. Pek çok kişiyi şikayet eden bir insan" dedi.
Volkan Bayar hakkında neler biliniyor?
Gerek Vali Çakacak gerekse de Rektör Prof. Dr. Gönen, saldırının Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Volkan Bayar olduğunu açıkladı.
Üniversitenin web sitesinde yer alan özgeçmişine göre 1981 doğumlu olan Bayar, Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi aldı.
Yüksek lisans eğitimini ABD'deki Denver Üniversitesi'nde tamamlayan Bayar, Osmangazi Üniversitesi'nde eğitim programları ve öğretim ile eğitimde araştırma yöntemleri ve istatistik konularında doktora yapıyordu.
Bayar, Osmangazi Ünversitesi'ne Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden geldi.
Bayar ile ilgili ortaya hangi iddialar atıldı?
Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, Bayar'ın başka kişiler hakkında Gülen yapılanması mensubu oldukları yönünde iddialar ortaya attığını söyledi.
Prof. Dr. Hasan Gönen, kendisiyle ilgili başka personelin şikayeti üzerine yürütülen bir soruşturma olduğunu belirterek, "Soruşturmanın konusu bu araştırma görevlimizin, diğer şikâyet eden personelimizin FETÖ'cü (Fethullahçı Terör Örgütü) olmakla suçladığını ancak kendilerinin böyle bir şey olmadığı için şikâyette bulundular" dedi.
Hasan Gönen, "Kendisi hakkında soruşturmamız sürüyordu. Savcılık tarafından bize soruşturması aktarılmıştı. Soruşturması devam ediyordu, kendisi görevdeydi" diye konuştu.
Gönen ayrıca Bayar ile dekan arasında daha önce sözlü tartışmalar yaşandığını söyledi.
Aynı fakültenin öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ayşe Aypay ise Bayar hakkında sonra 1,5 yıldır defalarca şikayet dilekçesi verildiğini ancak bununla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ya da rektörlüğün herhangi bir işlem yapmadığını söyledi.
Bayar'ın rektörlük ve YÖK tarafından "korunduğunu" iddia eden Aypay, "Rektörlük, Volkan Bayar hakkında dilekçelerimizin sisteme girmemesi için memurlara talimat verdiler. Kavga dövüş işleme soktuk dilekçeler. Soktuk da ne oldu? Hiçbirine yanıt alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane canın hesabını?" diye konuştu.
Aypay, eşinin, "tescilli FETÖ'cü" olarak nitelendirdiği Bayar'ın suçlamalarından dolayı 5,5 ay hapis yattığını iddia etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.