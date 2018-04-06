Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişinin öldürüldüğü saldırı hakkında neler biliniyor?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıyı aynı üniversitede çalışan araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın düzenlediği açıklandı.

Bayar gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Şu ana kadar haber ajanslarının bildirdikleri, resmi açıklamalar ve görgü tanıklarının aktarımlarına göre bilinenleri 4 soruda derledik:

Eskişehir'deki saldırı nasıl oldu?

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Volkan Bayar, TSİ 15:00 sularında Meşelik Kampusu'na geldi ve 3. kata çıktı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Bayar'ın ilk etapta Eğitim Fakültesi dekanının odasına gittiğini ancak dekanın odada olmadığını söyledi.

Dekanın odasında olmadığını gören Bayar, ilk olarak burada bulunan Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'yu vurarak öldürdü.

Gönen, Bayar'ın daha sonra Fakülte Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak'ı öldürdüğünü, tabancasını beşinci bir kişiye daha doğrulttuğunu ancak silahın tutukluk yaptığını söyledi.

Bayar, elinde tabancayla binayı terk ettikten sonra güvenlikçiler tarafından takip edildi ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Daha sonra da sorgusu için emniyete götürüldü.

Saldırının nedeni ne?

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, olayla ilgili olarak 3 savcının görevlendirildiğini söyledi. Çakacak, "Olayın araştırması yapılıyor. Çok yönlü araştırma yapıldıktan sonra sebepleriyle ilgili geniş bilgi verilecek. Görevde olan bir kişiydi. Son derece üzüntülüyüz" dedi.

Çakacak, saldırıyla ilgili ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağını vurguladı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel de Periscope üzerinden saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yücel, "Arkadaşlar ben iyiyim. Saldırgan Volkan Bayar isimli araştırma görevlisi. Akli dengesi yerinde değil. Pek çok kişiyi şikayet eden bir insan" dedi.

Volkan Bayar hakkında neler biliniyor?

Gerek Vali Çakacak gerekse de Rektör Prof. Dr. Gönen, saldırının Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Volkan Bayar olduğunu açıkladı.

Üniversitenin web sitesinde yer alan özgeçmişine göre 1981 doğumlu olan Bayar, Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi aldı.

Yüksek lisans eğitimini ABD'deki Denver Üniversitesi'nde tamamlayan Bayar, Osmangazi Üniversitesi'nde eğitim programları ve öğretim ile eğitimde araştırma yöntemleri ve istatistik konularında doktora yapıyordu.

Bayar, Osmangazi Ünversitesi'ne Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden geldi.

Bayar ile ilgili ortaya hangi iddialar atıldı?

Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, Bayar'ın başka kişiler hakkında Gülen yapılanması mensubu oldukları yönünde iddialar ortaya attığını söyledi.

Prof. Dr. Hasan Gönen, kendisiyle ilgili başka personelin şikayeti üzerine yürütülen bir soruşturma olduğunu belirterek, "Soruşturmanın konusu bu araştırma görevlimizin, diğer şikâyet eden personelimizin FETÖ'cü (Fethullahçı Terör Örgütü) olmakla suçladığını ancak kendilerinin böyle bir şey olmadığı için şikâyette bulundular" dedi.

Hasan Gönen, "Kendisi hakkında soruşturmamız sürüyordu. Savcılık tarafından bize soruşturması aktarılmıştı. Soruşturması devam ediyordu, kendisi görevdeydi" diye konuştu.

Gönen ayrıca Bayar ile dekan arasında daha önce sözlü tartışmalar yaşandığını söyledi.

Aynı fakültenin öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ayşe Aypay ise Bayar hakkında sonra 1,5 yıldır defalarca şikayet dilekçesi verildiğini ancak bununla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ya da rektörlüğün herhangi bir işlem yapmadığını söyledi.

Bayar'ın rektörlük ve YÖK tarafından "korunduğunu" iddia eden Aypay, "Rektörlük, Volkan Bayar hakkında dilekçelerimizin sisteme girmemesi için memurlara talimat verdiler. Kavga dövüş işleme soktuk dilekçeler. Soktuk da ne oldu? Hiçbirine yanıt alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane canın hesabını?" diye konuştu.

Aypay, eşinin, "tescilli FETÖ'cü" olarak nitelendirdiği Bayar'ın suçlamalarından dolayı 5,5 ay hapis yattığını iddia etti.

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