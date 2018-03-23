HT Magazin'de yer alan habere göre, Eskişehir’de yaşayan ve eğitim gören binlece üniversiteli gence müzikle dolu bir festival deneyimi yaşatacak olan etkinliğin ilk gününde Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin, Pinhani, Yeni Türkü, Tuna Kiremitçi, Niyazi Koyuncu ve What Da Funk sahne alacak.



Gençlerle birlikte söyleyecekler

Festival kapsamında 5 Mayıs’ta Athena, Feridun Düzağaç, Manga, Vega, Adamlar, Sena Şener ve Set, Eskişehirlilerle buluşacak.



6 Mayıs’taysa Teoman, Selda Bağcan&Boom Pam, Büyük Ev Ablukada, Ezhel, Umut Kuzey, Pera ve Piiz sahnede olacak.