Eskişehir’de öldürülen akademisyenler son yolculuklarına uğurlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın öldürdüğü Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazeleri memleketleri Tokat'ta toprağa verildi. Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenaze namazını emekli imam babası kıldırdı. Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak ise memleketi Kayseri’de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

İHA'nın haberine göre, Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde iki gün önce meydana gelen olayda araştırma görevlisi Volkan Bayar, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Araştırma Görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Eskişehir'de yapılan törenin ardından Tokat'a gönderilen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 33 yaşındaki Mikail Yalçın'ın cenazesi namazı Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde öğle namazını müteakip köy mezarında kılındı. Cenaze namazının ardından Yalçın'ın naaşı gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye Yalçın ailesinin yakınları, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ve vatandaşlar katıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Araştırma Görevlisi 35 yaşındaki Yasir Armağan'ın cenazesi ise Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Yasir'in Türk bayrağına sarılı tabutunu öpüp okşayan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eşinin tabutuna sarılarak öpen Gökçen Armağan da gözyaşı döktü. Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın eniştesi imam Nuri Akıncı, yaşadığı acıyı dile getirerek, "Tek amacı, hedefi, ideali, dinine, vatanına, milletine bağlı olan, amacı okumak ve okutmak olan ama haince bir olayla şehit edilen 4 yavrumuzdan birisi olan ama geride mangal yürekli bir baba, metanetli bir eş, iki tane yetim yavru bırakarak aramızdan ayrılan, son yolculuğuna uğurlamak için aramızda bulunan Yasir'in ana, baba, eş, dost, sevdikleri bu yavrumuzu dünya hayatındayken nasıl bilirdiniz? Ahirete müteallik haklarınızı helal ediniz" dedi.

EMEKLİ İMAM BABANIN ZOR GÖREVİ

Baba ocağı önünde helallik alınarak okunan duaların ardından Yasir Armağan'ın naaşı cenaze aracına konularak Takyeciler Camii'ne getirildi. Yasir Armağan'ın kardeşi Mustafa Armağan da tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, Anne Zennure Armağan ayakta durmakta güçlük çekti. Emekli imam baba Fahri Armağan, hayatının en zor görevlerinden birini yerine getirerek öldürülen oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Armağan'ın cenazesi Erenler Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden 4 akademisyen biri olan Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak, memleketi Kayseri’de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi Volkan Bayar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatını kaybeden Yard. Doç. Dr. 33 yaşındaki Serdar Çağlak, öğle namazını müteakip Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İldem mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazı öncesinde Serdar Çağlak’ın fotoğrafına son kez sarılan yakınları gözyaşı döktü. Ayrıca, merhum Çağlak’ın Eskişehir’den gelen öğrencileri de tabutun başında ağladı.

Cenaze namazına, Vali Süleyman Kamçı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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