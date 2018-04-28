Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor'la nefesleri kesen bir mücadelenin ardından 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılara 1 puanı getiren golü 90. dakikada Andaç Güleryüz kaydetti. Eskişehirspor, bu sonuçla Ankaragücü'nün Süper Lig biletini başkent temsilcisine hediye ederken kendisi de ligde kalmayı garantiledi. Eskişehirspor, 35 puanla 15. sırada bulunan Samsunspor'un ikili averajda önünde olduğu için kümede kaldı.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, Abdullah Bora Özkara

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz (Dk. 74 Aykut Akgün), Bilal Aziz Özer, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu (Dk. 86 Andaç Güleryüz), Bedirhan Altunbaş (Dk. 61 Semih Şentürk), Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci, Alim Öztürk, Diarra, Yusuf Emre Gültekin, Poepon, Guido Koçer (Dk. 46 Akabueze), İshak Çakmak, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz (Dk. 81 Burak Asan), Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak (Dk. 69 Andre Santos)

GOLLER: Dk. 9 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 79 Poepon (Boluspor), Dk. 85 Hürriyet Gücer, Dk. 90 Andaç Güleryüz (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Dk. 41 Alim Öztürk, Dk. 63 Furkan Şeker (Boluspor), Dk. 86 Semih Şentürk (Eskişehirspor)