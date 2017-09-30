Eskişehirspor: 3 - Manisaspor: 2 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 6 haftada galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor, Sergen Yalçın'ın yerine göreve gelen Yücel İldiz'le ilk galibiyetini aldı. Mücadelenin ilk golü, 39. dakikada Slavko Perovic'le Manisaspor'dan geldi. Eskişehirspor, 45. dakikada Bruno Mezenga'nın penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi ve ilk 45 dakika 1-1'lik beraberlikle geçildi.

Konuk ekipte 56. dakikada Fahri Akyol, direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Eskişehirspor, 65. dakikada Semih Şentürk'le bir gol daha buldu ve skor 2-1'e geldi. Eskişehirspor'da Hasan Ayaroğlu, 72. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin son golü, 80. dakikada Billal Sebaihi'den geldi ve karşılaşma ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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