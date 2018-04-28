Eskişehirspor - Boluspor karşılaşma önü

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Eskişehirspor ile Boluspor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. Eskişehirspor 37 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Boluspor 56 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Eskişehirspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Boluspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 264 kodlu maçı oynayanlar; Eskişehirspor galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Boluspor galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Eskişehirspor son haftadaki G.Antep Bld.Spor müsabasında 0-1 kazandı.

Boluspor, Yeni Malatyaspor karşılaşmaında 1-5 yenildi.

Eskişehirspor, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 35 gol atıp 30 gol yedi.

Boluspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Boluspor, 23 gol atarken 14 gol yedi.