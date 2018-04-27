Eskişehirspor - Boluspor karşılaşma önü

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Eskişehirspor ile Boluspor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. Maç öncesi Eskişehirspor 37 puanla 13. sırada, Boluspor 56 puanla 4. sırada bulunuyor. Eskişehirspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Boluspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 264 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Eskişehirspor kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.10, Boluspor sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Eskişehirspor son hafta oynanan G.Antep Bld.Spor maçında 0-1 kazandı.

Boluspor, Yeni Malatyaspor karşılaşmaında 1-5 yenildi.

Eskişehirspor, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 35 gol atıp 30 gol yedi.

Boluspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Boluspor, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.