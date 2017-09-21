Eskişehirspor'da Sergen Yalçın istifa etti

TFF 1. Lig'de 5 haftada galibiyet alamayan Eskişehirspor'da teknik direktör Sergen Yalçın canlı yayında istifa ettiğini açıkladı.
Türkiye Kupası maçı öncesi görevini bırakan Sergen Yalçın şunları söyledi:
"Biz göreve başlarken çok farklı şeyler düşünüyorduk. Bir proje kapsamında görevi kabul ettim. Başkanla konuştuğumuzda çok şeyin farklı olacağını, puan silmelerin olmayacağını, eski sıkıntıların yaşanmayacağını konuştuk. Dün 5'te yola çıktık gece 2'de Erzincan'a geldik. Buradan otobüsle Gaziantep'e geçeceğiz. Böyle bir seyahat programı olmaz. Çocuklar böyle bir eziyet çekmek zorunda değiller. Bu çok yorucu bir iş. Oyuncular için özellikle. Biz de ekip olarak çok zorlanıyoruz."
"Başladığımız günden beri bir şeyleri düzeltemiyoruz. Oyunsal anlamda da bir katkı sağlayamıyoruz takıma. İçeride yaşadığımız sorunlar çok belli. Sağlıklı bir yapı yok. Belli bir hedefler doğrultusunda çalışan ekibiz. Şu ana kadar geldiğimiz noktada maalesef böyle bir görüntü yok."
3 PUAN SİLME CEZASI
"Yaşadığımız sorunları biliyoruz, bilerek görevi kabul ettik ama en ufak ilerleme olmaması bizi büyük sıkıntıya sokuyor. 2 gün evvel başkanla görüşerek son 2 maçımızın olduğunu paylaştım. Dün gelen 3 puan silme cezası motivasyonumuzu kırdı. Teknik ekiple oturup bir karar aldık. Önümüzü görebileceğimiz bir takımla çalışmak istiyoruz. Biz bugünkü maçtan sonra Eskişehir'deki görevimizi resmen bırakacağız. Eskişehirspor'a başarılar diliyorum. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Kulübün içinde bulunduğu durum bu kararı almamıza neden oldu."
Sergen Yalçın'ın son iki sezonu;
•Eskişehirspor
•Kayserispor
•Gaziantepspor
•Sivasspor
- sergen yalçın
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Misafir 1 dakika öncebu takımlar deneme tahtasımı bırakıp kaçıyorlar başka takıma bunlara niye sezon içinde başka takım çalıştırma yasağı niye getirmiyorlar00
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Misafir 1 dakika önceSergen ile ertuğrul ne yazik ki hic bir yerde tutunamazlar00
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Misafir 10 dakika önceHe vallah00