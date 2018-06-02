Siyah kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Hasan Ayaroğlu'nun 2017-2018 sezonundan alacağı ödenmiş olup, mevcut 2 yıllık sözleşmesi 4 yıla çıkartılarak yenilenmiştir. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.

Geçen sezon Eskişehirspor formasıyla 32 kez sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 9 golle takımına katkıda bulundu.