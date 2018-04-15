Eskişehirspor haftanın 6 puanlık maçında Samsunspor'u 5 golle mağlup etti.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Aykut Akgün), Kaan Kanak (Dk. 73 İbrahim Halil Öner), Akaminko (Dk. 80 Mehmet Özcan), Hasan Hüseyin Acar, Hürriyet Gücer, Bilal Aziz Özer, Semih Güler, Hasan Ayaroğlu, Bruno Mezenga, Bedirhan Altunbaş

SAMSUNSPOR: Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel (Dk. 52 Burhan Arman), Kenan Karışık, Oğuz Gürbulak (Dk. 60 Chibuike), Samed Hakan Kılıç, Çağrı Ortakaya, Ayite, Erkam Reşmen, Samaras, Ahmet Cebe (Dk. 46 Enes İslam İlkin)

GOLLER: Dk. 18 Bruno Mezenga, Dk. 28 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 40 ve 69 Hasan Ayaroğlu, Dk. 45 Kaan Kanak (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 30 Çağrı Ortakaya (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 19 Bruno Mezenga, Dk. 38 Bilal Aziz Özer, Dk. 42 Semih Güler, Dk. 53 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

İLK YARIDA 4 GOL!

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçında Eskişehirspor evinde Samsunspor'u konuk etti. Ligden düşme mücadelesi veren iki takımın maçında Eskişehirspor maça daha etkili ve hızlı başlayan taraftı. Gol perdesini 18. dakikada Eskişehirspor'dan Bruno Mezenga açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün 10 dakika sonrasında bu kez Hasan Hüseyin Acar, attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Durdurulamayan Eskişehirspor'da 3. gol ise 40. dakikada Hasan Ayaroğlu'ndan geldi. İlk yarının skorunu belirleyen gol ise 45. dakikada Kaan Kanak'tan geldi ve Eskişehirspor soyunma odasına 4-0'lık galibiyetle gitti.

SEMİH GÜLER, YILMAZ VURAL'I ÇİLEDEN ÇIKARTTI!

Maçın 42. dakikasında girdiği bir pozisyon sonrasında sarı kart gören Semih Güler, itirazlarının ardından teknik direktörü Yılmaz Vural tarafından sert bir dille uyarıldı. Yılmaz Vural oyuncunun yanına kadar gelerek olay yerinden Semih Güler'i kopardı ve kenara doğru itekledi. Daha sonra Eskişehirsporlu oyuncular Yılmaz Vural'ı sakinleştirerek kulübesine doğru gönderdi.

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARINDAN: 'ANNEM BENİ YETİŞTİRDİ BU VATANA YOLLADI'

İkinci yarıda ise daha durağan bir oyun vardı. Skor avantajını elinde bulunduran Eskişehirspor, 69. dakikada yine Hasan Ayaroğlu'nun ayağından gelen golle maçı 5-0 kazandı ve çok önemli bir 3 puan aldı. Samsunspor'dan Çağrı Ortakaya maçın 30. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galibiyeti kutlayan Eskişehirsporlu taraftarlar 'Annem beni yetiştirdi bu vatana yolladı' bestesiyle hem stadyumdakileri hem de ekran başındaki futbolseverlerin tüylerini ürpertti.

Eskişehirspor aldığı bu 3 puanla birlikte 14. sıraya kadar yükseldi ve haftayı 34 puanda kapattı. Samsunspor ise 16. sırada ve 34 puanda haftayı kapattı.