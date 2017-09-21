Eskişehirspor, Sergen Yalçın'a teşekkür etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü, bugün siyah-kırmızılı takımdaki görevinden ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızda, yaklaşık 2 aydır teknik direktörlük görevini sürdüren Sergen Yalçın'a ve ekibine, bu süre boyunca kulübümüze yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki iş ve aile hayatında sağlık, başarı ve esenlikler dileriz."

Eskişehirspor, bugün Türkiye Kupası'nda oynanan 3. Tur maçında 24 Erzincanspor'a uzatmalarda 4-2'lik toplam skorla kaybetmiş ve Sergen Yalçın canlı yayında istifa ettiğini açıklamıştı.

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