Kulüp Başkanı Ünal, burada yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek yarından itibaren Eskişehirspor'un kadrosuna yeni oyuncuların katılacağını söyledi.

Her başarının temelini birlik ve beraberliğin oluşturduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Büyük taraftarımız, sevgili Eskişehirsporlular şunu çok iyi bilesiniz, yarın sabahtan itibaren çok özel, hepinizin çok keyif alacağı, çok özel oyuncular kadromuzda yer alacak. Aslında buraya sizlerin huzurunuza çıkarmayı çok arzu ettik. Sürprizlerimiz olsun istedik ama zaten sürpriz arkadaşlarımız var. Yeni transferler, şu anda bir kısmı uçakta sabaha karşı geliyor; yurt dışından gelen yabancı oyuncular. Onun akabinde sabah hemen İstanbul'a geçiyorum. Oradan da bu mübarek, kutsal formayı giyebilecek diye güvendiğimiz oyuncular alıyoruz. Yarından itibaren bu formanın hakkını verebilecek, bizi bir üst lige, şampiyonluğa taşıyabilecek oyuncu arkadaşlarımla birlikte olacağız."

Ünal, Eskişehirspor taraftarına yeni sezonda büyük görevlerin düştüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Kale arkalarının kombine bilet fiyatları bir sezonluk 50 lira; her iki kale arkası da hem kuzey hem güney. Maraton tribününün kombine bilet fiyatları bir sezonluk 150 lira. Şimdi sizden beklentisi Eskişehirspor başkan ve kıymetli yönetiminin, 26 bin kombine alıyorsunuz inşallah. 100 bin de Passolig yapıyoruz."

Etkinliğe katılan çok sayıda taraftar, "Bando Es-Es" eşliğinde tezahüratlar yaptı. Taraftarların yaktığı meşaleler renkli görüntülere sahne oldu.