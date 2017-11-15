Eşkıya 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Yeraltı dünyasına çok küçük yaşlarda adım atan ve zirveye ulaşan Hızır Çakırbeyli'nin zorlu mafya dünyası ilişkilerini ve hayatını konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 80. bölümüyle dün akşam ATV kanalında izleyicilerle buluştu. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler 81. bölüm fragmanı için bekleyişe geçti. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya son bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 81. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam ekrana gelen 80. bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Yeni bölümün ardından 81. bölüm fragmanı için bekleyişe geçen izleyiciler, büyük heyecanla ynei bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için fragmanı bekliyor.

Yayınlanan bölümün ardından “Eşkıya yeni bölüm fragmanı” ve “Edho 81. Bölüm fragmanı” aramalarını yapan izleyiciler, yeni bölüm fragmanı için nefesini tuttu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa bir süre içinde yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Eşkıya 81. yeni bölüm fragmanı ile birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

EŞKIYA 80. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 80. BÖLÜM İZLE

Hızır Çakırbeyli'nin masadaki yerine geçen Meryem, ailesine zarar verecek düşmanlarını ortaya çıkarmak konusunda kararlıdır. Kocasının hasretinin sızlattığı yüreğine taş basar, gözyaşlarını içine akıtıp planlarını uygulamaya devam eder.

Karısının nasıl bir plan yaptığından bihaber olan Hızır ise endişelidir. İçerideki herkes dışarıdan hayırlı bir haber beklerken karşılarında şer bulurlar. Aynı koğuşu paylaşan dostlardan önce Tipi'ye değen Mürsel'in tehditleri, o koğuştan birinin canını yakacaktır…

Diğer yandan Ceylan, Alparslan ve İlyas'ı da yanına alarak bir intihar görevine girişir. Tüm bunlar olurken sakinliğiyle dikkat çeken Ünal Kaplan çatışmaktansa uzlaşmaktan yanadır. Bunun mümkün olmasını sağlayacak plan ise Ekrem'in kızı Selda ve Hızır Ali üstünden yapılır.

Bütün bu karmaşa ortamında etrafında olup biteni fark edemeyecek kadar kör olan Hızır Ali'nin yaptığı hatalar Çakırbeyli hanesinin kapılarının dışında kalmasına neden olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı

EDHO 81. bölüm fragmanı

EDHO 80. bölüm izle

edho yeni bölüm fragmanı