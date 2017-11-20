Eşkıya 81. bölüm fragmanı: Hızır firar mı ediyor? Edho 81. yeni bölüm fragmanı

Çocuk yaşlarda girdiği yeraltı dünyasında hızla yükselen ve zirvede yer alan Hızır Çakırbeyli'nin hikayesini konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 81. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümün ardından heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli'nin firar etme düşüncesi izleyenlerde büyük merak uyandırdı. Öte yandan fragmanın son sahnesinde Yaşar'ın şişlenmesi büyük dikkat çekti. İşte Eşkıya 81. bölüm fragmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanına dair detaylar.

EŞKIYA 81. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, geçtiğimiz hafta Salı akşamı ekrana gelen 80. bölümüyle nefes kesti.

Öte yandan izleyicilerin büyük heyecanla beklediği Eşkıya 81. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli'nin cezaevinden firar etme düşüncesi ekrana gelirken, fragmanın son sahnesinde Yaşar'ın cezaevinde saldırıya uğraması ve şişlenmesi de büyük heyecan yarattı.

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 81. yeni bölüm fragmanı;

Hızır, Ekrem'den başka hainlerin de olduğunu fark etmiş, bir an önce hapishaneden kurtulmanın yollarını aramaya başlamıştır. Dışarıda olup bitenlerin sorumlularıyla yüzleşmek ve ailesinin başına gelenlerin hesabını sormak varken eli kolu bağlı oturması mümkün değildir.

Ünal Kaplan, en yakınındaki adam tarafından yıllarca kandırıldığını öğrenir ve yaşadığı suçluluk duygusuyla kendine bir günah keçisi arar. Bir yandan da Hızır'ın dışarıya çıktıktan sonra yapacaklarından nasibini almamak için kolları sıvayacaktır. Aynı korkuya sahip olan diğer isim Ekrem ise yapacağı bir hamleyle dengeleri değiştirecektir.

Hala firar durumunda olan İlyas'ın öfkesi, Mürsel'i bir türlü köşeye sıkıştıramadığı için günden güne artar. Ne zaman nereden çıkacağı belli olmayan Mürsel de hapishanedekileri bitirme konusunda kararlıdır. Tipi'den sonra sıra Kimsesiz Yaşar'dadır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 80. BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin geçtiğimiz hafta Salı akşamı ekrana gelen 80. bölümünde;

Hızır Çakırbeyli'nin masadaki yerine geçen Meryem, ailesine zarar verecek düşmanlarını ortaya çıkarmak konusunda kararlıdır. Kocasının hasretinin sızlattığı yüreğine taş basar, gözyaşlarını içine akıtıp planlarını uygulamaya devam eder.

Karısının nasıl bir plan yaptığından bihaber olan Hızır ise endişelidir. İçerideki herkes dışarıdan hayırlı bir haber beklerken karşılarında şer bulurlar. Aynı koğuşu paylaşan dostlardan önce Tipi'ye değen Mürsel'in tehditleri, o koğuştan birinin canını yakacaktır... Diğer yandan Ceylan, Alparslan ve İlyas'ı da yanına alarak bir intihar görevine girişir.

Tüm bunlar olurken sakinliğiyle dikkat çeken Ünal Kaplan çatışmaktansa uzlaşmaktan yanadır. Bunun mümkün olmasını sağlayacak plan ise Ekrem'in kızı Selda ve Hızır Ali üstünden yapılır. Bütün bu karmaşa ortamında etrafında olup biteni fark edemeyecek kadar kör olan Hızır Ali'nin yaptığı hatalar Çakırbeyli hanesinin kapılarının dışında kalmasına neden olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya

Eşkıya 81. bölüm fragmanı

EDHO 81. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. bölüm fragmanı

Edho 81. yeni bölüm fragmanı