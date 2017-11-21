Eşkıya 82. bölüm fragmanı çıktı mı? Eşkıya Edho yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocuk yaşlarda girdiği yeraltı dünyasında yükselerek zirveye çıkan Hızır Çakırbeyli’nin hikayesini konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu akşam ekrana gelen 81. bölümüyle yine izleyicilerden tam not aldı. Ekrana gelen 81. bölüm, izleyicilerin nefesini kesti. Yayınlanan 81. bölümün hemen ardından da yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya 81. bölüm fragmanı çıktı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 81. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekrana gelen 81. bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.

Dizinin yayınlanan 81. bölümünün son bulmasıyla da yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Yeni bölümde nelerin yaşanacağını araştıran izleyiciler, “Eşkıya 82. bölüm fragmanı” ve “Edho yeni bölüm fragmanı” aramalarını yapmaya başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 82. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanıyla birlikte Eşkıya 82. bölüm hakkında izleyicilere ipuçları verilecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 81. BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekrana gelen 81. bölümünde;

Hızır, Ekrem'den başka hainlerin de olduğunu fark etmiş, bir an önce hapishaneden kurtulmanın yollarını aramaya başlamıştır. Dışarıda olup bitenlerin sorumlularıyla yüzleşmek ve ailesinin başına gelenlerin hesabını sormak varken eli kolu bağlı oturması mümkün değildir.

Ünal Kaplan, en yakınındaki adam tarafından yıllarca kandırıldığını öğrenir ve yaşadığı suçluluk duygusuyla kendine bir günah keçisi arar. Bir yandan da Hızır'ın dışarıya çıktıktan sonra yapacaklarından nasibini almamak için kolları sıvayacaktır. Aynı korkuya sahip olan diğer isim Ekrem ise yapacağı bir hamleyle dengeleri değiştirecektir.

Hala firar durumunda olan İlyas'ın öfkesi, Mürsel'i bir türlü köşeye sıkıştıramadığı için günden güne artar. Ne zaman nereden çıkacağı belli olmayan Mürsel de hapishanedekileri bitirme konusunda kararlıdır. Tipi'den sonra sıra Kimsesiz Yaşar'dadır…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı

Eşkıya 82. bölüm fragmanı

Eşkıya yeni bölüm fragmanı

edho yeni bölüm fragmanı