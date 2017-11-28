Eşkıya 83. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı

Çocuk yaşlarda girdiği mafya dünyasında zirveye geçen Hızır Çakırbeyli’nin yaşamını ve mafya dünyasındaki mücadelesini konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekrana gelen 82. bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizinin yayınlanan 82. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyişe geçen izleyiciler, “Eşkıya 83. bölüm fragmanı” ve “Eşkıya yeni bölüm fragmanı” aramalarını yapmaya başladı. Peki Eşkıya 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Edho yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekrana gelen 82. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlanan bölümün arından da Eşkıya 83. bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 83. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan tanıtımla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

EŞKIYA 82. BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ekrana gelen 82. bölümünde;

Hızır, kendisine kurulan tuzaktan kurtuldu. Cezaevi aracının içinde Hızır, Mürsel’i bıçakla yaraladı. Mürsel’i bıçakladığını gören jandarma, Hızır’ın kafasına silahla vurarak bayılttı. Bıçakla yaralanan Mürsel’i tedavi için hastaneye götürmek isteyen adamlarına emir veren Mürsel, Hızır’ı öldürmelerini istedi.

Jandarma kıyafeti giyen Mürsel’in adamları, Hızır’ı öldürecekleri sırada baskın yedi ve Hızır’ın ekibi orada Mürsel’in adamlarını etkisiz hale getirdi.

Yaraladığı Mürsel'in ölüm haberini almadan rahat edemeyecek olan Hızır, pimi çekilmiş bir bomba gibi patlayacağı yeri arar. Yaptığı iyilikle hayatını kurtaran Ünal'ı dahi tehdit etmekten geri kalmaz.

Öte yandan sağlık merkezini basan Ender, Mürsel’le iş birliği yapan doktorun cebine el bombası koyuyor. Bombadan kurtulmak için dışarıya çıkan doktoru konuşturmaya çalışıyor. Ancak doktor, nereye gittiklerini bilmediğini ve ambulansla gittiğini söylüyor. Daha sonrasında doktoru vurarak etkisiz hale getiriyorlar.

Yaşar da içerden, dışarıdakilerin güvenliğini sağlamak için çabalamaktadır. Kimsesiz dostları sayesinde edindiği bilgileri Tipi'nin yakınlarıyla paylaşacak, Mürsel'e bir adım daha yaklaşmalarını sağlayacaktır. Herkesin ortak derdi haline gelen kara bela ortadan kalkmadan kimse rahat uyumayacaktır.

Kızının katillerini bulmayı kendine takıntı haline getiren Meryem ise bunu başarana kadar eylemlerine devam etmekte kararlıdır. Planları dahilinde Hızır Ali ve Selda'yı nişanlamak istemesi, Hızır için bardağı taşıran son damla olacaktır...

Eşkıya

Eşkıya 83. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 83. bölüm fragmanı

edho

edho yeni bölüm fragmanı

Edho 83. bölüm fragmanı