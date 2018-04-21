Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir hafta daha geri de bıraktık. Hızır Çakırbeyli eski dostuna olanları yeni düşmanına ödetmeye kararlı davrandı. Eski hasımlarını da unutmayan Hızır kendinden beklendiği gibi masadaki ölümler için hazırlık yapınca heyecan ikiye katlandı. Şimdi ise gözler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. yeni bölüm fragmanında. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Olgun Şimşek, Tarık Ünlüoğlu, Mesut Akusta, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 99. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan bölümün ardından, izleyiciler bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 100. bölüm hakkında ipuçları edinmek için araştırma yapmaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Geçen haftaya bakacak olursak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı önümüzdeki tahmini olarak Pazartesi günü yayınlanacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 99. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kimsesiz Yaşar'ın uzun zaman sonra karşısına çıkan gizli sevdası, dikkatsizce hareket etmesine ve sonucunda Reşit'in ağına düşmesine sebep olmuştur. Hızır Çakırbeyli eski dostuna olanları yeni düşmanına ödetmeye kararlıdır. Olanlardan sonra Reşit'i bir kez daha mekanında ağırlayan Hızır, eski olumlu tavrının aksine artık alenen hasım olduklarını vurgular. Reşit de bu karşılamaya cevaben küçümsediği Çakırbeylilere tehditler yağdırır. Artık sıranın kendilerinde olduğunu bilen Hakkı ise canını kurtarmak için Ekrem'den derhal etkili bir plan yapmasını ister.

Eski hasımlarını da unutmayan Hızır kendinden beklendiği gibi masadaki ölümler için hazırlık yapmaktadır. Kural kuraldır. Masada oturan masada ölecektir. Kalp doktoru Derya'nın eve gelmesiyle ortaya çıkan durumlar, Çakırbeyli ailesini Meryem'in hasta olduğu gerçeğine de yakınlaştırır. Her yerde gözü kulağı olan Hayriye Ana, Derya'nın kadın doğum uzmanı olmadığını bildiğinden, yakaladığı ipin ucunu düğümü çözene kadar bırakmamaya kararlıdır.

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