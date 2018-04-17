Çocuk yaşlarda girdiği yeraltı dünyasında yükselişe geçen Hızır Çakırbeyli'nin yaşamını konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 99. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin sona eren bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya 99. son bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 99. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Dizinin yayınlanan 99. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 100. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyicilere ipuçları verilecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 99. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kimsesiz Yaşar'ın uzun zaman sonra karşısına çıkan gizli sevdası, dikkatsizce hareket etmesine ve sonucunda Reşit'in ağına düşmesine sebep olmuştur. Hızır Çakırbeyli eski dostuna olanları yeni düşmanına ödetmeye kararlıdır.

Olanlardan sonra Reşit'i bir kez daha mekanında ağırlayan Hızır, eski olumlu tavrının aksine artık alenen hasım olduklarını vurgular. Reşit de bu karşılamaya cevaben küçümsediği Çakırbeylilere tehditler yağdırır. Artık sıranın kendilerinde olduğunu bilen Hakkı ise canını kurtarmak için Ekrem'den derhal etkili bir plan yapmasını ister.

Eski hasımlarını da unutmayan Hızır kendinden beklendiği gibi masadaki ölümler için hazırlık yapmaktadır. Kural kuraldır. Masada oturan masada ölecektir. Kalp doktoru Derya'nın eve gelmesiyle ortaya çıkan durumlar, Çakırbeyli ailesini Meryem'in hasta olduğu gerçeğine de yakınlaştırır. Her yerde gözü kulağı olan Hayriye Ana, Derya'nın kadın doğum uzmanı olmadığını bildiğinden, yakaladığı ipin ucunu düğümü çözene kadar bırakmamaya kararlıdır.

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