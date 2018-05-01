Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir bölüm daha geride kaldı. Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet olunca Hızır'ı karşısına almış oldu. Fikret'in düştüğü pusudan sağ kurtulması çok zordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 102. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 101. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Dizinin yayınlanan 101. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 102. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyicilere ipuçları verilecek. Geçen haftaya bakılırsa yeni bölüm fragmanı haftaya Pazartesi günü yayınlanabilir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 101. SON BÖLÜM ÖZETİ

Fikret öldü mü?

Duyduklarının ardını arkasını soruşturmadan soluğu galeride alan Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet oldu, Çakırbeyliler ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet verdi.

Bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizedir. Diğer tarafta Fikret pusuya düştü. Tek hamleyle herkesi bitirmeyi amaçlayan Reşit'in planı tıkır tıkır işlerken Fikret'in düştüğü pusudan sağ kurtulması çok zordu. Tüm dengeleri değiştirmeye yönelik yapılan bu ince hesapların arkasında büyük bir güç olduğu şüpheleri kuvvetlenirken, yaşanan çatışmaların ardından oklar yine Ünal Kaplan'ı işaret etti.

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