Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 103. yeni bölüm fragmanı, bu akşam ekrana gelen bölüm sonrasında izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Bu akşam 102. bölümüyle izleyicisiyle buluşan EDHO'da birçok gelişme yaşandı. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 103. bölüm hakkında ipuçlarını edinmek isteyen izleyiciler de yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 103. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 102. bölümüyle bu akşam nefes kesti. Dizinin sona eren bölümü sonrasında da yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 102. SON BÖLÜM ÖZETİ

Reşit belası henüz son bulmuşken, hızla ölüme doğru sürüklendiğinin farkında olan Ekrem derhal harekete geçer. Ünal Kaplan'ı, Hızır'ı yok etmeden, masanın kontrolünü ele geçiremeyeceği konusunda ikna etmeye çalışacaktır. Durmaksızın üstlerine salınan belalar yüzünden bir türlü rahat nefes alamayan Çakırbeyliler, asıl düşmanlarının daha büyük bir planla karşılarına çıkacaklarını bilirler.

Reşit'in ellerinden kaçırdıkları yeğeni Kudret'in de bu planlarda maşa olarak kullanılabileceği konusunda haklı çıkacaklardır. Asıl derdi işi değil eşi olan Hızır ise Meryem'in hayatının kurtulabilmesi için kurduğu oyunun sonunu getirmekte kararlıdır. Bu oyun doğrultusunda aldatıldığını düşünen Meryem, karnındaki bebeğinden önce Hızır'dan vazgeçecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli karakteri

Deniz Çakır - Meryem Çakırbeyli karakteri

Sanem Çelik - Ceylan karakteri

Tarık Ünlüoğlu - Ünal Kaplan karakteri

Olgun Şimşek - Yaşar Kimsesiz karakteri

Mesut Akusta - Ekrem karakteri

Yunus Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli karakteri

Ozan Akbaba - İlyas Çakırbeyli karakteri

Sabina Toziya - Hayriye Çakırbeyli karakteri

Kenan Çoban - Fahri karakteri

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