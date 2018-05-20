Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. EDHO'da Çakırbeyliler peş peşe yaşanan ölümlerle sarsıldı. Çakırbeyliler, ne pahasına olursa olsun sevdiklerine yaşatılan acıların hesabını sormaya karalıdırlar. Bunun için çok ince bir oyun kurmakla uğraşırlarken, artık kaybedecek bir şeyi kalmayan Şahin Ağa'nın herkesten habersiz bir plan yapıp, kendini tehlikeye atabileceği akıllarına gelmez. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dair detaylar...



EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. bölümüyle geçtiğimiz hafta ekranlara geldi. EDHO izleyicileri şimdi dizinin 104. yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. yeni bölümünü yayınlamadı.

Bu akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyor. Dizi ile ilgili detaylar geldikçe, haberimizden takip edebilirsiniz.





EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 103. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekrem'in maşası olarak ölüm saçan Kudret, yaptığı ilk eylemle, Tipi'nin canından can almıştır. Dayısının ölümüne neden olan herkesten intikamını alana kadar da durmaya niyeti yoktur. Ekrem'den sonra Cia'nın kontrolünde icraatlarına devam edecek olan Kudret'i durdurmak için harekete geçen Şahin Ağa ise yaptığı planla oğlu Reha'yı ölüm sırasında başa taşıdığını tahmin bile edemez.

Üst üste yaşanan ölümlerin ardındaki gizli isim olarak bilinen Ünal'ın, taraf seçmekten başka şansı kalmamıştır. Kendi hayatını devam ettirebilmek için Hızır'ın hayatına son vermesinin şart olduğunun artık o da farkındadır. Her yaşanan kayıpla bir kere daha darmadağın olan Çakırbeyliler, ne pahasına olursa olsun sevdiklerine yaşatılan acıların hesabını sormaya karalıdırlar. Bunun için çok ince bir oyun kurmakla uğraşırlarken, artık kaybedecek bir şeyi kalmayan Şahin Ağa'nın herkesten habersiz bir plan yapıp, kendini tehlikeye atabileceği akıllarına gelmez.

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