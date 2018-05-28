Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Ozan Akbaba,Tarık Ünlüoğlu, Kenan Çoban, Olgun Şimşek, Turgay Tanülkü ve Savaş Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda birçok ipucu bulunuyor.Fragmanda Hızır'ın boşanma kararı büyük dikkat çekiyor. İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. yeni bölüm fragmanı...



EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI









EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

CIA'in gözden çıkardığı Ekrem, Hızır'ın ellerinden ölüme yollanırken diğer tarafta Şahin Ağa da Ünal Kaplan'dan intikamını almaya çok yakındır

Düşmanların tek tek yok edildiği günlerde, Ekrem'in otellerine el koyarak legalleşme yolunda adım atan Çakırbeylilerin hevesleri kursaklarında kalır.

Ellerindeki devir işlemlerine ait belgeler dahi Hızır'dan bir adım önde giden Sam'in planlarına engel olamayacaktır. Arkasına CIA'in büyük desteğini alan Kudret'in daha güçlü bir halde korku salmaya devam edeceği aşikardır.

Günler geçtikçe dostlarını kaybedip yeni düşmanlar kazanan Hızır'ın ise işleriyle ilgili büyük bir değişime gitmesi artık şart olmuştur.

Çakırbeyli hanesinde de huzursuzluk devam etmektedir.

Evliliğiyle ilgili kararından dönmeye niyeti olmayan Meryem, anlaşmaya yanaşmayan Hızır ile boşanabilmek için her yola başvurur.

Bu yollardan bir tanesinin sonunda ise tüm aileyi parçalayacak bir yıkım olacaktır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER