Geçtiğimiz hafta Atv'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicide merak uyandırdı. Cia'in desteğini sürdürdüğü Kudret Kimsesiz Yaşar'ın sevdiğine evlenme teklifi etmişti. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. bölümünde Kimsesiz Yaşar'ın bu durum karşısında nasıl bir tepki ortaya koyacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölüm özeti ve 105. yeni bölüm fragmanına dair ayrıntılar...





EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toziya, Kenan Çoban ve Turgay Tanülkü'nün paylaştığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 104. bölümü izleyiciyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının bugün akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyor.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

CIA'in gözden çıkardığı Ekrem, Hızır'ın ellerinden ölüme yollanırken diğer tarafta Şahin Ağa da Ünal Kaplan'dan intikamını almaya çok yakındır

Düşmanların tek tek yok edildiği günlerde, Ekrem'in otellerine el koyarak legalleşme yolunda adım atan Çakırbeylilerin hevesleri kursaklarında kalır.

Ellerindeki devir işlemlerine ait belgeler dahi Hızır'dan bir adım önde giden Sam'in planlarına engel olamayacaktır. Arkasına CIA'in büyük desteğini alan Kudret'in daha güçlü bir halde korku salmaya devam edeceği aşikardır.

Günler geçtikçe dostlarını kaybedip yeni düşmanlar kazanan Hızır'ın ise işleriyle ilgili büyük bir değişime gitmesi artık şart olmuştur.

Çakırbeyli hanesinde de huzursuzluk devam etmektedir.

Evliliğiyle ilgili kararından dönmeye niyeti olmayan Meryem, anlaşmaya yanaşmayan Hızır ile boşanabilmek için her yola başvurur.

Bu yollardan bir tanesinin sonunda ise tüm aileyi parçalayacak bir yıkım olacaktır.

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