Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Ozan Akbaba,Tarık Ünlüoğlu, Kenan Çoban, Olgun Şimşek, Turgay Tanülkü ve Savaş Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda bir çok detay yer alırken fragmanda cianın Kimsesir Yaşar'dan sonra Hızır Çakırbeyli'yi hedef alması dikkat çekiyor. İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. yeni bölüm fragmanı...







EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 105. BÖLÜM ÖZETİ



İntikam arzusuyla hareket eden Kudret, Cia'in desteğini arkasına almış olmanın vermiş olduğu özgüvenle babasını dahi öldürebilecek bir caniye dönüşmüştür. Ağına ikinci kez düşürdüğü Derya'nın peşinden, bu kez kurulan tuzağa tanık olan Meryem'in de canı tehlikeye girer. Çakırbeyliler ile birlikte Yaşar'ın da bir numaralı belası haline gelen Sam'in oyuncağını bulup yok etmeden, başa gelebilecek yeni belalara engel olmak mümkün değildir. Derya'yı düştüğü tuzaktan kurtarabilmekten başka bir isteği olmayan Yaşar'ın en büyük adağı, silahını gömüp sevdiğiyle birlikte sıfırdan bir hayat kurmak olacaktır. Tanık olduğu bunca şeyden sonra Hızır ile boşanmakla ilgili kararından dönmesi beklenen Meryem ise geri adım atmayarak herkesi şaşırtır. Dostuyla düşmanıyla üyelerinin teker teker eksildiği masa, yeni bir yol çizme kararı almadan önce son kez güvenmedikleri liderleri Ünal'ı karşılarına alır. Bir güven testine dönüşen toplantıda Hızır, arkasından ölümünü planladığını bildiği Ünal Kaplan ile ilgili nihai kararı verecektir. Bu esnada yakın geçmişinden bihaber olan Tipi'nin de Kudret'in ölümcül planları arasında olabileceğini kimse tahmin edemez.

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