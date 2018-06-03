Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümünün ardından dizinin izleyicileri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde heyecan doruklara çıktı. İntikam arzusuyla hareket eden Kudret, Cia'in desteğini arkasına almış olmanın vermiş olduğu özgüvenle babasını dahi öldürebilecek bir caniye döndü. Hızır, arkasından ölümünü planladığını bildiği Ünal Kaplan'la ilgili karar verdi. Kimsesiz Yaşar silah bırakma kararı aldı. İşte EDHO son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı...





EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 106. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicilerde bıraktığı haz ve merak duygusunun ardından izleyiciler, yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. yeni bölüm fragmanı, henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirisiniz.





EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 105. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır, arkasından ölümünü planladığını bildiği Ünal Kaplan'la ilgili karar verecektir.

İntikam arzusuyla hareket eden Kudret, Cia'in desteğini arkasına almış olmanın vermiş olduğu özgüvenle babasını dahi öldürebilecek bir caniye dönüşmüştür. Ağına ikinci kez düşürdüğü Derya'nın peşinden, bu kez kurulan tuzağa tanık olan Meryem'in de canı tehlikeye girer. Çakırbeyliler ile birlikte Yaşar'ın da bir numaralı belası haline gelen Sam'in oyuncağını bulup yok etmeden, başa gelebilecek yeni belalara engel olmak mümkün değildir. Derya'yı düştüğü tuzaktan kurtarabilmekten başka bir isteği olmayan Yaşar'ın en büyük adağı, silahını gömüp sevdiğiyle birlikte sıfırdan bir hayat kurmak olacaktır. Tanık olduğu bunca şeyden sonra Hızır ile boşanmakla ilgili kararından dönmesi beklenen Meryem ise geri adım atmayarak herkesi şaşırtır. Dostuyla düşmanıyla üyelerinin teker teker eksildiği masa, yeni bir yol çizme kararı almadan önce son kez güvenmedikleri liderleri Ünal'ı karşılarına alır. Bir güven testine dönüşen toplantıda Hızır, arkasından ölümünü planladığını bildiği Ünal Kaplan ile ilgili nihai kararı verecektir. Bu esnada yakın geçmişinden bihaber olan Tipi'nin de Kudret'in ölümcül planları arasında olabileceğini kimse tahmin edemez.

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