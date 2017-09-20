Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 73. bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 72. bölümü ile yeni sezona başladı. 72. bölümde Hızır Çakırbeyli ve ailesi mutluluğa kavuşmuşken bu mutlulukları fazla sürmedi. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölümün fragmanı yayınlandı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 73. bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 73. BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 73. bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle 26 Eylül Salı günü ekrana gelecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 73. bölüm fragmanı;

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZONDA NELER YAŞANDI? (72. BÖLÜM)

Hızır Çakırbeyli ailesinin mutluluğu için masadan ayrılma kararı almıştır. Yayla'ya yerleşen Çakırbeyli ve ailesi aradığı mutluluğu ve huzuru bulmuştu. Meryem ile balığa, doğaya çıkan Çakırbeyli sakin bir hayata sahip olmuştu. Elinde defter ile ailesinin yanına giden Çakırbeyli, intikamcı keskin nişancıların hedefi mi oluyor? Çakırbeyli'nin hedef olup olmadığı bir sonraki bölümde (73. bölüm) belli olacak. Hızır Çakırbey'li tüm olanları masanın sahibi olan İlyas'dan bilecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli)

Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar. İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Deniz Çakır (Meryem Çakırbeyli)

Çakır'ın karısı Meryem net bir insandır. Çakır'ın Nazlı ile olan ilişkisinin karşısında bile her zaman dimdik ayaktadır. Bir yerde Çakır ondan intikam alıyor diye düşünür. Yoksa kocasının ondan başka birisini sevebileceğine ihtimal vermiyor. Ailenin erkeklerine bir şey olsa bu kocaman mafya ailesini Meryem rahatlıkla yönetebilir. Böyle sevgi dolu bir kadın gerektiğinde ölüm emri verebilir mi? Söz konusu ailesi ise ve öldürülecek olan bunu hak ediyorsa evet.

Sanem Çelik (Ceylan)

Eniştesi Ömer Çakırbeyli'nin ölümüyle ablası Handan'la birlikte Ceylan da sürgün hayata mahkum kalmıştır. Hızır bu olaydan sonra Meryem ile evlenip hayatına devam ederken Ceylan ne aşkını ne de ona yapılanları unutabilir. Hafızası da duyguları kadar kuvvetlidir Ceylan'ın. Sevdasına karışan nefretiyle hesap soracağı günü bekler; ama O sabırlı bir kadındır. Öyle sabırlıdır ki ona bunu yapanların karşısına çıkmak için yirmi sene bekleyebilmiştir. Yeğeni Alparslan zarar görmesin diye hayatından vazgeçmeyi göze alacak kadar gözü pek genç bir kadınken, seneler sonra kaybedecek bir şeyi kalmamış daha da güçlü bir kadın olarak karşısına çıkar Çakırbeyli ailesinin.

Muzip tavırları, kimseye benzemeyen kendine has duruşu O'nu diğer "mafya" kadınlarından ayırır. Genç yaşta büyük sıkıntılar çekmiş, etrafındakilerin ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalmışsa da kendini karanlığa mahkum etmemiştir. Hayat enerjisiyle etrafına ışık saçarken düşman bellediklerini de kör edebilir. Kafasına koyduğunu yapmaktan çekinmeyecek Ceylan'ın geri dönüşü herkesi tedirgin eder.

Tarık Ünlüoğlu (Ünal Kaplan)

Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır.

Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli)

Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk. Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez. Meryem Çakırbeyli hariç.

Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli)

Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi.Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor. Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor. Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip.

Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli)

Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı. Hızır Çakırbeyli'nin annesi. Bu ailenin kadınlarının dünleri yoktur bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Hayriye Çakırbeyli de kocasının ölümünden sonra bu aileyi dimdik ayakta tutmuştur. Çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.

Kenan Çoban (Fahri)

Etrafındaki insanlar tarafından psikopat diye tarif edilen fakat yanında olan adamlara son derece sadık, kendi canını tehlikeye atabilecek kadar vefalı, bir o kadar da görev adamı. Bir süre hapiste yatmış iyi bir gözlemci. Bu gözlemleri sonucunda iyinin kötünün ayırdına varabilen, insanlara buna göre tavır takınan ve tavrını gizlemeyen, sözünü esirgemeyen biri. Turgay Tanülkü (Şahin Ağa) Ömrünün neredeyse yarısını hapiste geçirmiş, eski usul bir adam. Uzun süre yaşadığı hapishane hayatına alışmış, dışarıdaki düzene ayak uydurmak zorunda kalmak ona zor gelir. O şahsına münhasır kişiliğiyle asla birilerinin adamı olamayacak bir karakter. Eski otoritesi hiç sarsılmamış, etrafı tarafından sevilen sayılan, adaletten ayrılmayan bu yüzden sözü kanun bilinen biri.