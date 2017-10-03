Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 74. bölüm fragmanı! EDHO saat kaçta? Yeni bölümde neler yaşanacak?

Küçük yaşlardan itibaren yeraltı dünyasında yer alan ve yeraltı dünyasında zirveye çıkan Hızır'ın hikayesini konu ediyor. Diziyi takip eden izleyicileri, merakla "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde neler yaşanacak?" diye araştırıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 74. bölümünde neler yaşanacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 74. bölüm fragmanı ve detaylar...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 74. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam ekrana gelecek olan 74. bölümünde;
Hızır, kızının ölümüne sebebiyet veren düşmanından tüm zor koşullara rağmen intikamını almış, kalbini biraz olsun soğutmuştur. Bunun gerçekleşmesine olanak sağlayan Nevzat, öldürülenin bir gizli tanık olması nedeniyle, devletin gölgesinin artık Çakırbeyliler üzerinde olmayacağını açıkça belirtir.
Böylece masaya kabul görülecekleri konusunda söz verilen yeni isimler, olduğundan daha tehlikeli bir konuma gelir. Bir an önce yok edilmeleri mevzusunda uzlaşılsa da Kimsesiz Yaşar masada yapacağı hamlesiyle dokunulmaz olmayı başaracaktır.
Tam bitti denilen yerden yeniden başlayan felaketler zinciri kimsenin rahat bir nefes almasına izin vermez. Zeyno'nun intikamının alınmasında büyük katkısı olan Servet, kısa zamanda düşmanlar tarafından fark edilir. Mübeccel'i de yanına alarak bir an önce ülkeyi terk etmekten başka çaresi kalmaz. Yapacakları yolculuğun varacağı yeri ise kimse tahmin edemeyecektir.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 74. bölümü, saat 20:00'de ATV'de yayınlanacak.
BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE ZEYNO ÖLDÜ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam ekrana gelen 73. bölümünde;
Hızır Çakırbeyli için yola çıkan kurşun hedefini şaşırınca Zeyno'nun hayatına mal olur. Çakırbeyli Ailesi bu kez en günahsızlarını bırakır toprağa. Canından can giden Meryem günahlarının bedelini bu denli ağır ödediğinden yakınır. Kızının katilinin bulunması artık hayattaki tek amacıdır ve bunun için yapamayacağı şey yoktur.
Aileyi karanlığa boğan kaybın faillerini bulmak için herkes üstüne düşeni yapacaktır. Bu seferberlikte düşmana en çok yaklaşan ise Ceylan olacaktır.
Ceylan'ın görüştüğü kişiler bir isim vermenin karşılığında Ünal Kaplan'ın masasına oturmayı teklif ederler. Hızır'ı, yıkıcı hamleleriyle geri döndürmeyi başaran güçlerin tetikçilerine ulaşılacaksa eğer bu isteğin gerçekleşmesi imkansız olmayacaktır. Diğer bir kızını kaybeden baba Ünal Kaplan da Çakırbeyli Ailesi için yardıma hazırdır ama bu savaşın ne kadar kanlı olacağının da farkındadır.
Kayıp yaşamaktan usanmış Hayriye ana da düşer katilin peşine. Hurşit'in kaçarken bulup getirdiği tetikçiyle yapılacak yüzleşme ise beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.
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