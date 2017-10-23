Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 77. bölümüyle Salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen takipçileri, merakla "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?" ve "EDHO yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 77. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
Hızır Çakırbeyli'nin çocuk yaşlarda girdiği yeraltı dünyasındaki yükselişini ve yaşadığı zorlukları konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 77. bölümüyle yarın akşam yayınlanacak. Dizinin bu haftaki bölümünde neler yaşanılacağı ise merak konusu. İşte EDHO 77. bölüm özeti...
Hızır düşmanlarını vurarak ilerlediği yolun sonunda asıl muhatabının mutlaka karşısına çıkacağını bilir. Tehlikeden uzak tutmak istediği için İlyas ve Alparslan'ı planlarına dahil etmez.
Ekrem ise aksine ailesi üzerinden oyunlar kurmaya devam eder. Kızını öne attığı planıyla Çakırbeyli Ailesi ile şahsi husumet çıkarmayı başarır. Bu Ekrem'in masa üyeleriyle birebir temas kurmak için bahanesi olacaktır.
Hızır her şeyin farkındadır ama oğlunun zaafı elini kolunu bağlar. Ailesini karşısına alacak kadar kendini kaptıran Hızır Ali'nin bu selden kurtulması zor olacaktır.
Yaşar, Hızır ile birlikte öldürdükleri Nedim'in evinde, örgüte dair gizli bilgilerin olduğu bir bilgisayara savaş ganimeti olarak el koyar. Bu bilgilerin deşifre olmasını istemeyen düşmanlardan biri, Hızır'ın karşısına dikilmekte geç kalmayacaktır...
76. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Yaşar, işlediği suça dostum dediği İlyas'ı katarak kaderine ortak etmiştir. Amacı kardeşinin ölümünü ona ihale eden Ekrem'in oyunundan sıyrılmaktır. İstihbarattaki karşıt yapılanmayı açığa çıkarmaya çalışan Ceylan ve Nevzat bu durumu devletin menfaatine kullanmayı bilirler.
Nevzat artık Çakırbeyli ailesinin yanında olmayacağını açıkça söylemiş olsa da ortak düşmanların karşısında bir arada olmak gerekmektedir.
Ekrem'in uğruna kardeşini kurban ettiği planlarından biri de Hızır'la birlikte ticaret masasına oturabilmektir. Nitekim yaptığı eylemlerle güven sağlar ve ölüm haberini bekleyen masadakiler karşısında bir sandalyeye sahip olur.
Bütün bu krizler içinde dostu düşmanı bir araya getiren masa toplantısında oklar Ünal Kaplan'a çevrilecektir. Tüm düşmanları yok olana kadar kıyıma amade olan Hızır da bu toplantıdan kafasındaki soru işaretlerini dağıtmadan ayrılmama konusunda kararlıdır.
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 77. bölüm fragmanı
- EDHO 77. bölüm fragmanı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak
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