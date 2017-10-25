Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakterinin küçük yaşlarda girdiği yeraltı dünyasındaki yükselişini ve yaşadığı zorlukları konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 77. bölümüyle dün akşam izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin yayınlanan 77. bölümünün ardından 78. bölüm fragmanı da izleyiciler tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 77. bölümün ardından 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yayınlanan 77. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Dizinin takipçileri, 77. bölümün ardından 78. bölüm fragmanını bekledi ancak henüz Diriliş Ertuğrul 78. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam ekrana gelen son bölümünde;

Hızır düşmanlarını vurarak ilerlediği yolun sonunda asıl muhatabının mutlaka karşısına çıkacağını bilir. Tehlikeden uzak tutmak istediği için İlyas ve Alparslan'ı planlarına dahil etmez. Ekrem ise aksine ailesi üzerinden oyunlar kurmaya devam eder. Kızını öne attığı planıyla Çakırbeyli Ailesi ile şahsi husumet çıkarmayı başarır.

Bu Ekrem'in masa üyeleriyle birebir temas kurmak için bahanesi olacaktır. Hızır her şeyin farkındadır ama oğlunun zaafı elini kolunu bağlar. Ailesini karşısına alacak kadar kendini kaptıran Hızır Ali'nin bu selden kurtulması zor olacaktır.

Yaşar, Hızır ile birlikte öldürdükleri Nedim'in evinde, örgüte dair gizli bilgilerin olduğu bir bilgisayara savaş ganimeti olarak el koyar. Bu bilgilerin deşifre olmasını istemeyen düşmanlardan biri, Hızır'ın karşısına dikilmekte geç kalmayacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. bölüm fragmanı