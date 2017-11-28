Çocuk yaşlarda girdiği yeraltı dünyasında yükselerek zirveye çıkan Hızır Çakırbeyli’nin hikayesini anlatan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu akşam ekrana 82. bölümü ile gelecek. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 82. bölümde Hızır Çakırbeyli, Mürsel'in tuzağına düşer. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 82. bölümde neler yaşanacak? İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 82. bölüm fragmanı ve özeti

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 82. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 82. bölümde;

Hızır Çakırbeyli hastane dönüşünde Mürsel'in tuzağına düşmüş, Ünal Kaplan'ın yardımı sayesinde bu tuzaktan sağ kurtulmayı başarmıştır. Yaraladığı Mürsel'in ölüm haberini almadan rahat edemeyecek olan Hızır, pimi çekilmiş bir bomba gibi patlayacağı yeri arar. Yaptığı iyilikle hayatını kurtaran Ünal'ı dahi tehdit etmekten geri kalmaz.

Yaşar da içerden, dışarıdakilerin güvenliğini sağlamak için çabalamaktadır. Kimsesiz dostları sayesinde edindiği bilgileri Tipi'nin yakınlarıyla paylaşacak, Mürsel'e bir adım daha yaklaşmalarını sağlayacaktır. Herkesin ortak derdi haline gelen kara bela ortadan kalkmadan kimse rahat uyumayacaktır.

Kızının katillerini bulmayı kendine takıntı haline getiren Meryem ise bunu başarana kadar eylemlerine devam etmekte kararlıdır. Planları dahilinde Hızır Ali ve Selda'yı nişanlamak istemesi, Hızır için bardağı taşıran son damla olacaktır...

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 81. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır, Ekrem'den başka hainlerin de olduğunu fark etmiş, bir an önce hapishaneden kurtulmanın yollarını aramaya başlamıştır. Dışarıda olup bitenlerin sorumlularıyla yüzleşmek ve ailesinin başına gelenlerin hesabını sormak varken eli kolu bağlı oturması mümkün değildir.

Ünal Kaplan, en yakınındaki adam tarafından yıllarca kandırıldığını öğrenir ve yaşadığı suçluluk duygusuyla kendine bir günah keçisi arar. Bir yandan da Hızır'ın dışarıya çıktıktan sonra yapacaklarından nasibini almamak için kolları sıvayacaktır. Aynı korkuya sahip olan diğer isim Ekrem ise yapacağı bir hamleyle dengeleri değiştirecektir.

Hala firar durumunda olan İlyas'ın öfkesi, Mürsel'i bir türlü köşeye sıkıştıramadığı için günden güne artar. Ne zaman nereden çıkacağı belli olmayan Mürsel de hapishanedekileri bitirme konusunda kararlıdır. Tipi'den sonra sıra Kimsesiz Yaşar'dadır…

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli karakteri)

Deniz Çakır (Meryem Çakırbeyli karakteri)

Sanem Çelik (Ceylan karakteri)

Tarık Ünlüoğlu (Ünal Kaplan karakteri)

Olgun Şimşek (Yaşar Kimsesiz karakteri)

Mesut Akusta (Ekrem karakteri)

Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli karakteri)

Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli karakteri)

Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli karakteri)

Kenan Çoban (Fahri karakteri)

Turgay Tanülkü (Şahin Ağa karakteri)

Haydar Şişman (Hurşit Dere karakteri)

Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli karakteri)

İrem Sultan Cengiz (Selda karakteri)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 82. bölüm

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 82. bölüm fragmanı

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