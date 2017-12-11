Çocuk denecek yaşlarda girdiği yeraltı dünyasında yükselen Hızır Çakırbeyli'nin hikayesini konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandaki gelişmeler, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte Eşkıya 84. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 84. BÖLÜM FRAGMANI

Fragmanın başında Meryem'in Candan'a "Eğer kocamla bir şey yaşamayı aklından bile geçirirsen, seni öbür tarafa yollarım." diye tehdit ettiği sahne dikkat çekti. Öte yandan Ünal Kaplan'ın Meryem'e "Hedefi Hızır olan herkesin, hedefi bitirmek için yapacağı tek şeyi kalıyor; sizi öldürmek." dediği sahne de izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Fragmanda Yaşar'ın "Benimle oyun oynanmaz. İlyas Çakırbeyli, bundan sana sonra dostum demiyorum. Ne sana ne de ağabeyine." sözleri, izleyicilerin aklına "Hızır-Yaşar dostluğu bitiyor mu?" sorusunu getirdi. Fragmanın son sahnesinde ise Hızır'ın "Bunları öldürmek merhamet. Bir ömür boyu ihanetle yaşamak, bin kere ölmekten daha zordur." dediği sahne, izleyicilerin merakını kazandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 83. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır'ın verdiği büyük sözden dönmesi Meryem'i derinden sarsar. İhanetinin bedeli olarak tüm kapılar yüzüne kapanan Hızır, o kapıları daha fazla zorlamak niyetinde değildir. Ceylan tüm bu olanların bir plan olduğunu düşünür ve bu haklı şüphelerini paylaşmak için soluğu bir bildiği olduğunu varsaydığı Ünal Kaplan'ın yanında alır. Büyük oyunun bir parçası olan Candan'ın arkasından çıkan isim ise şaşırtacaktır.

Hızır, Kara Mürsel'e ulaşma yolunda sessizce ilerlerken, etrafındakilerin ondan habersiz yaptığı icraatlarla çok ses çıkarmasından rahatsız olur. Ekrem ise Hızır'ın meşgul olduğu meseleleri fırsat bilerek masa üyelerini yanında tutmaya çalışır. Ticaretin aksatılmaması konusunda hem fikir olan masadakiler, Mürsel'i üstlerine salan güçlerin ekmeğine yağ sürmek istemediklerinden Ekrem'i dikkate alacaklardır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

edho

eşkıya 84. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 84. bölüm fragmanı