Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 84. bölümü ile Atv kanalında ekranlara geldi. Dizinin bu bölümünde Nevzat'ın Mürsel'i gizli tanık olarak Hızır'ın elinden almasının ardından Mürsel, bildiği isimleri söyleme karşılığında serbest bırakılmak için pazarlık yaptı. Son bölümün ardından seyirciler yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 85. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler ve 84. son bölüm özeti...
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 85. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Tarık Ünlüoğlu'nun paylaştığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 84. bölümü ile dün akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırma başladı. Fakat Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 85. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 85. bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içerisinden izleyebilirsiniz.
EŞKİYA DÜNAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 84. BÖLÜM ÖZETİ
Hızır'ın ele geçirdiği Mürsel'i gizli tanık olarak Nevzat'a teslim etmesi, başından beri planların içinde olan Kimsesiz Yaşar'ı sinirlendirir. Gizlice uygulanan bu planlardan bihaber olan İlyas, arkasından çevrilenlere karşılık vermek için geç kalmayacaktır.
Mürsel, bildiği isimleri söyleme karşılığında serbest bırakılmak için pazarlık yaparken Alparslan ona bir şans daha vermemeye kararlıdır. Ya o isimleri alacak ya da canını alacaktır. O isimlerden bir tanesi ise kimsenin tahmin edemeyeceği biri çıkacaktır...
Ev ahalisi Hızır ve Meryem'i barıştırmanın yollarını aramaktadır. En vurucu hamle, oturup daha fazla bir şey yapmadan beklemek niyetinde olmayan Ömer'den gelir. Bu sayede eve kadar giren Candan beklemediği tepkilerle karşılaşacaktır.
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