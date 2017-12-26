Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde Ömer işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamle yapar. Bu hamle bomba etkisi yaratırken, Hızır da Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yapar. Son bölümün ardından yeni bölüm merak edilmeye başladı. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm özeti ve 87. yeni bölüm fragmanı...

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 87. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Atv'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. bölümü ile ekranlara geldi. Hızır, kimin yanında olup, kimin karşısında durması gerektiğine karar vermek için masayı topladı. Son bölümü seyreden seyirciler yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Fakat Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 87. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 86. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar.

Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER