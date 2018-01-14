Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin sona eren 87. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler, internette "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı. Dizinin ekrana gelecek olan 88. bölümünde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Can Gürzap'ın paylaştıkları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekrana gelen 87. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı.

Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 88. bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, internette "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere bir sonraki hafta ekrana gelecek olan yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek ve akıldaki soru işaretleri giderilecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 87. BÖLÜM

İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır. Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir.

Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı

edho 88. yeni bölüm

edho ömer ölecek mi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER