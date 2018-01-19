Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan giderek büyüyor. Ekrana gelen son bölümde Hızır ile Hakkı karşı karşıya gelmişti. "Ünal bey masanı kaybettin!" sözleri ortamı iyice germişti. Meryem'in oğlu Ömer hapse girmişti. "Hakkı abinin selamı var" diyerek Ömer'i boğarak öldürmeye çalışılması izleyiciyi ekrana kilitlemişti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 88. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçen hafta ekrana gelmemesi ile dizideki heyecan ikiye katlandı. 2 Haftadır beklenen fragman henüz yayınlanmış değil. İzleyici tarafından ise 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm' başlıkları merak ediliyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanı tahmini olarak bu hafta sonu ekrana gelebilir. Ekrana gelecek olan fragmanda Ömer'İn akıbeti belli olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı akşamı saat 20.00'da ekrana gelmektedir.

ÖMER'İN HAPİSHANE GÖRÜNTÜLERİ

ÖMER'İN HAPİSHANE SAHNESİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm

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