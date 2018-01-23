Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Çakırbeyliler her yönden saldırıya geçti ve Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düştü. Son bölümü seyreden vatandaşlar 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO 88. son bölüm özeti ve 89. yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 89. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin paylaştığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olma 88. bölümüyle ekrana geldi. Eşkiya'nın son bölümünü izleyen vatandaşlar, gelecek bölümde neler yaşanacağını merak etmeye başlarken, dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanıp, yayınlanmadığı araştırmaya başladı. Fakat Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMA 88. SON BÖLÜM ÖZETİ

Pudra Hakkı masadan istediklerini alabilmek adına giriştiği mücadelesine üyelerin zaafları üzerine giderek devam etmektedir. Tipi'den başlayarak uygulamaya geçirdiği planları masadakilerle sınırlı kalmayacak, Ceylan'a kadar uzanacaktır. Kimsesiz Yaşar'a göre uzlaşma vakti geçmiş harekete geçme vakti gelmiştir. Çakırbeyliler dört bir koldan saldırıya geçerek Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düşerler. Hızır'ın gözleri önünde Ömer'e yapılanın da bir karşılığı olacaktır elbet...

Ömer'in görüş esnasında başına gelenlere tanık olan Meryem, oğlunun daha fazla orada kalmasını istemez. Konumu itibariyle bunu sağlayabilecek tek kişi olan Ceylan'dan gelebilecek yardımı beklemekten başka çare yoktur. Bekleyişte olan Çakırbeyli hanesinin sakinliğini bozacak gelişmeler yaşanması ise an meselesidir.

eşkiya yeni bölüm fragmanı

eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 89. bölüm fragmanı

edho yeni bölüm fragmanı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER