Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan giderek büyüyor. Ekrana gelen son bölümde Hızır ile Hakkı karşı karşıya gelmişti. "Ünal bey masanı kaybettin!" sözleri ortamı iyice germişti. Meryem'in oğlu Ömer hapse girmişti. "Hakkı abinin selamı var" diyerek Ömer'i boğarak öldürmeye çalışılması izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Hızır son bölümde oğlunun intikamını aldı. İşte o sahneler...

EŞKIYA DUNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Can Gürzap'ın paylaştıkları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekrana gelen 88. bölümüyle izleyicisinin beğenisini almıştı. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyişi devam ediyor.

Salı akşamı ekrana gelecek olan 89. bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, internette "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. bölüm fragmanı" aramalarını yapıyordu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü tahminen yarın yayınlanması bekleniyor.

EŞKIYA DUNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 88. BÖLÜM

Pudra Hakkı masadan istediklerini alabilmek adına giriştiği mücadelesine üyelerin zaafları üzerine giderek devam etmektedir. Tipi'den başlayarak uygulamaya geçirdiği planları masadakilerle sınırlı kalmayacak, Ceylan'a kadar uzanacaktır. Kimsesiz Yaşar'a göre uzlaşma vakti geçmiş harekete geçme vakti gelmiştir. Çakırbeyliler dört bir koldan saldırıya geçerek Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düşerler. Hızır'ın gözleri önünde Ömer'e yapılanın da bir karşılığı olacaktır elbet… Ömer'in görüş esnasında başına gelenlere tanık olan Meryem, oğlunun daha fazla orada kalmasını istemez. Konumu itibariyle bunu sağlayabilecek tek kişi olan Ceylan'dan gelebilecek yardımı beklemekten başka çare yoktur. Bekleyişte olan Çakırbeyli hanesinin sakinliğini bozacak gelişmeler yaşanması ise an meselesidir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. yeni bölüm fragmanı

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. bölüm

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