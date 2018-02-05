Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin takipçileri, geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ile birlikte yeni fragmanı araştırmaya başladı. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm ne zaman? EDHO 90. bölüm neden yok? İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. bölüm ile ilgili merak edilenler...
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 90. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Atv'de yayınlanan başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu'nun paylaştğı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. bölümüyle geçtiğimiz hafta izleyicinin karşısına çıkmıştı. Dizinin yeni bölümde neler olacağı konusunda izleyiciler sorgularını sürdürürken bir yandan da 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı' sorusuna yanıt aramya başladı. Fakat, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 90. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, NEDEN YOK?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci ayağında Gençlerbirliği ile Beşiktaş mücadele edecek. Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı saat 20.30'da ATV'de yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 90. bölümü bir hafta ara vererek 13 Şubat 2018 tarihinde yayınlanacak.
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 89. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.
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