Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Geçen hafta dizinin yayınlanması gereken saatte maç yayınlanınca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm heyecanı bu haftaya kalmıştı. Peki bu hafta EDHO yeni bölümde neler yaşanacak. Hızır'ın verdiği talimat heyecanı iyice arttıracak. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragman ve özeti...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
İzleyicinin merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hızır'ın "Ölmelerindense gitmelerine sevindim..." sözleri ile verdiği bomba hazırlığı talimatı çok merak edilecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 900. yeni bölüm fragmanı:
"Ölmelerindense gitmelerine sevindim..."
Hızır, Hakkı'nın muhasebecisini alarak ailesinin tehlikeye girmesine neden olmuştur. Meryem ve Ömer'i canı pahasına koruyan Hurşit'in durumu ağırdır. Hastaneden gelecek iyi haberi bekleyen Hızır, diğer taraftan ona rest çeken Şahin Ağa'nın başına buyruk hareket edip kendini tehlikeye atmasından korkmaktadır. Girişeceği savaşta Yaşar ile birlikte hareket etmeyi planlayan Şahin Ağa'yı kararından döndürmek mümkün olmayacaktır. Ekrem, Ünal ile yaptığı toplantıda uzlaşmaya gitmek gerektiğini yineleyerek, Hakkı üzerinden çevirdiği oyununa devam eder. Ünal, Hızır'ı büyük planlarının ortaya çıkmaması için ikna etmek zorundadır. Hızır'ın Servet'e hazırlattığı bomba ise beklenen uzlaşmanın zor olacağının kanıtıdır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 89. SON BÖLÜM ÖZETİ
Güçleri birleştirme zamanı
Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır.
Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.
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