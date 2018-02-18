Ekranların uzun soluklu dizilerinden olmayı başaran "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" 91. yeni bölüm ile Salı akşamı ekrana gelecek. Heyecanla beklenen bölüm için tanıtım yapılmadı. İzleyci dört gözle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. yeni bölüm fragmanını bekliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 91. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Can Gürzap'ın paylaştıkları derin devlet ve mafya dizisinde yeni bölüm heyecanı devam ediyor.

İzleyiciler internette "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. yeni bölüm fragmanı" ve " Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" gibi konu başlıklarını araştırıyorlar. Dizinin yeni bölüm tanıtımı henüz yayınlanmadı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, Hakkı'nın muhasebecisini alarak ailesinin tehlikeye girmesine neden olmuştur. Meryem ve Ömer'i canı pahasına koruyan Hurşit'in durumu ağırdır. Hastaneden gelecek iyi haberi bekleyen Hızır, diğer taraftan ona rest çeken Şahin Ağa'nın başına buyruk hareket edip kendini tehlikeye atmasından korkmaktadır. Girişeceği savaşta Yaşar ile birlikte hareket etmeyi planlayan Şahin Ağa'yı kararından döndürmek mümkün olmayacaktır. Ekrem, Ünal ile yaptığı toplantıda uzlaşmaya gitmek gerektiğini yineleyerek, Hakkı üzerinden çevirdiği oyununa devam eder. Ünal, Hızır'ı büyük planlarının ortaya çıkmaması için ikna etmek zorundadır. Hızır'ın Servet'e hazırlattığı bomba ise beklenen uzlaşmanın zor olacağının kanıtıdır.

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