Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisine güzel haber geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanın durmak bilmediği dizide Hızır'ın ne yapacağı merak konusu. EDHO 93. yeni bölüm fragmanında Hızır'ın "Bu hepimizin üstüne oynanan bir oyunsa, biz bunun üstünde bir oyun kuracağız" sözlerinin arkasından nasıl bir plan çıkacağı heyecanla bekleniyor. İşte Eşkıya Dünyaya ükümdar Olmaz (EDHO) 93. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 93. YENİB ÖLÜM FRAGMANI

"Bu gece orayı basıyoruz!"

Hızır ve Ünal Kaplan, ortak düşmanları ortaya çıkarmak amacıyla çıktıkları yolda çok önemli bir isim olan Güneş'e vararak büyük bir başarı elde etmişlerdir. Bu yolda onlara ayak bağı olan herkesin sırayla yok edilmesinin zamanı gelmiştir. Bunlardan en önemlisi, aileye sızarak Çakırbeylileri içerden bitirme görevini üstlenen Selda'dır.

Hızır'ın planlarından biri de el koydukları tırın içine saklanan Alparslan sayesinde Güneş'in mekanını belirleyip baskın yapmaktır. Tırın götürüldüğü yerin bir depodan daha fazlası olduğunu öğrenen Çakırbeyliler, ulaştıkları bu önemli bilgiyle vakit kaybetmeden harekete geçerler. Öncesinde, evde konuşulanlardan herkesin Şahin Ağa'nın mekanında toplanacağı bilgisini edinen Selda, bu bilgiyi Ekrem'le paylaşmakta geç kalmaz. Her iki tarafın da karşılıklı kuracağı pusular yüzünden yaşanacak yeni kayıplar kaçınılmaz olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 92. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekrem, Ünal Kaplan'ın masası üzerine kurduğu oyunuyla Ender ve İlker'in kaybına sebep olmuştur.

Bu başarısının ardından rüzgar terse dönecek, güvendiği adamı Hakkı'nın ihanetine uğrayacaktır. Ceylan ile anlaşmaya oturan Hakkı'nın verdiği adres, Davut'un büyük planı için önemli bir adım olsa da Çakırbeylilerin başına dert olacak yeni belaların da habercisidir.

Düşman olduğunu alenen kabullenmek zorunda kalan Ekrem'in arkasındakileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Hızır ise gizli düşmanlıklardan yorulmuş, savaşacağı kişileri karşısında görmek istemektedir.

Ünal Kaplan ile kurduğu yeni planıyla, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan diğer düşmanlarının da gözünün içine bakma fırsatını bulacaktır.

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