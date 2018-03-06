Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 93. son bölümü dün akşam Atv'de yayınlandı. Ekrana gelen bölümde Hızır ve Ünal Kaplan baskın üzerine baskın yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kayıplar yaşandı. İzleyiciler şimdi gözlerini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. yeni bölüm fragmanına çevirdi. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO son bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 94. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 93. son bölümün ardından izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merak ediliyorlar. Geçen hafta yeni bölüm fragmanının yayınlanma tarihine bakılacak olunursa Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 94. yeni bölüm fragmanı Pazar ya da Pazartesi günü yayınlanabilir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 93. SON BÖLÜM

Hızır ve Ünal Kaplan, ortak düşmanları ortaya çıkarmak amacıyla çıktıkları yolda çok önemli bir isim olan Güneş'e vararak büyük bir başarı elde ettiler. Bu yolda onlara ayak bağı olan herkesin sırayla yok edilmesinin zamanı geldi. Bunlardan en önemlisi, aileye sızarak Çakırbeylileri içerden bitirme görevini üstlenen Selda'dır.

Hızır'ın planlarından biri de el koydukları tırın içine saklanan Alparslan sayesinde Güneş'in mekanını belirleyip baskın yaptı. Tırın götürüldüğü yerin bir depodan daha fazlası olduğunu öğrenen Çakırbeyliler, ulaştıkları bu önemli bilgiyle vakit kaybetmeden harekete geçtiler. Öncesinde, evde konuşulanlardan herkesin Şahin Ağa'nın mekanında toplanacağı bilgisini edinen Selda, bu bilgiyi Ekrem'le paylaşmakta geç kalmadı. Her iki tarafın da karşılıklı kuracağı pusular yüzünden yaşanacak yeni kayıplar kaçınılmaz olacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 94. yeni bölümde detaylar belli olacak.

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