Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nefes kesen bir bölüm ile ekrana geldi. Baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Mesut Akusta, Olgun Şimşek ve Tarık Ünlüoğlu'nun paylaştıkları derin devlet ve mafya konulu aksiyon dizisinde 95. bölüm heyecanı yaşandı. Hızır bir dönemi kapatırken kendini yeni bir dönemin başlangıcında bulundu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 96. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Salı akşamı ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölüm yayınlandıktan sonra izleyicilerde yeni bölüm fragman heyecanı başlıyor. Son bölümde öyle bir anda bitiyorki izleyici yeni bölümde neler olacağını merak ediyor.

Bu hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. bölümü izledik. 96. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş sürüyor. Geçen haftaya bakılacak olursa tahmini olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 96. yeni bölüm fragmanı haftaya Pazar ya da Pazartesi günü yayınlanacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır ve Ünal Kaplan'ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna gelinmiş, başta Hasan'ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçmiştir. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir. Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmaz. Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan'ın hevesi kursağında kalacaktır. Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde bulacaktır.

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