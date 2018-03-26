Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. yeni bölüm fragmanı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile yarın akşam ekrana geliyor. Daha önceki bölümde Hızır'ı şaşırtan olaydan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. yeni bölüm fragmanında Hızır sözleriyle son noktayı koyuyor. Yeni bölüm fragmanı dün yayınlandı. İşte yeni bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ekranların uzun soluklu dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. İzleyicisi tarafından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM

Hızır ve Ünal Kaplan'ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna geldiler. Başta Hasan'ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçti. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir. Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmadı. Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan'ın hevesi kursağında kaldı.

Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde buldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. Bölümü Salı akşamı ekranlarda.

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